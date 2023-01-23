الفنانة فاطمة رشدي في ذكرى رحيلها.. تعلمت القرآن الكريم لإجادة اللغة العربية

تحل اليوم الإثنين 23 يناير، ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي، التي رحلت عن عالمنا في عام 1996، وخلال مشوارها الفني الذي بدأته في سن مبكرة قدمت الكثير من الأعمال الفنية الناجحة.

إجادة اللغة العربية بطلاقة

الفنانة فاطمة رشدي كانت تجيد اللغة العربية بطلاقة، وكشفت عن هذا الأمر من خلال لقاء تليفزيوني أجراه معها الفنان فريد شوقي، قائلة: «الفضل يرجع في لغتي العربية للمخرج عزيز عيد جابلي أستاذ يعلمني اللغة العربية».

وتابعت الفنانة فاطمة رشدي: «كمان جابلي حد يعلمنى القرآن الكريم علشان أيامها كل الفرق كانت بتتكلم باللغة العربية الفصحي فلازم يبقي النطق سليم».

مسرحيات الفنانة فاطمة رشدي

وشاركت الفنانة فاطمة رشدي فى كثير من الأعمال المسرحية التي كانت ناطقة باللغة العربية الفصحي، وتنقلت بين عدد كبير من الفرق إلى أن أسست فرقتها الخاصة بعنوان فرقة فاطمة رشدي المسرحية، وقدمت من خلالها عدة أعمال؛ منها بين القصرين والنسر الصغير وغيرها.