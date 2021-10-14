ترجمة مذكرات فاطمة رشدي إلى الإيطالية قريبا

أعلنت الدكتورة نجلاء والي الأستاذة بجامعة تورينو بإيطاليا، عن مستجدات مشروع ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإيطالية، والذي يتم في إطار بروتوكول التعاون بين معهد الدراسات الشرقية «ألفونسو نالينو» في روما، والهيئة العامة للكتاب، عن ترجمة مذكرات فاطمة رشدي إلى الإيطالية، وذلك ضمن «سلسلة الأدب المصري المعاصر».

وأضافت نجلاء والي، مدير السلسلة، في تصريحات لـ«الوطن» أن «مذكرات فاطمة رشدي» ترجمة البروفيسور رووكو استاذة الأدب العربي بجامعة نابولي، مشيرة إلى أن مذكرات فاطمة رشدي وضعت في قائمة الكتب المقرر ترجمتها، لأنها تؤرخ لفترة من المسرح المصري وخصوصًا أن الكتاب مدعم بمقدمة بحثية عن هذه الفترة من المسرح المصري في الجزء الأول من القرن العشرين.

وتابعت «والي»، كما يجري ترجمة «فجر القصة المصرية» للأديب الكبير يحيى حقي من ترجمة كاترينا بينتو، والكتاب يؤرخ للفن القصصي المصري الحديث، حيث كتب «حقي» عن رواية «زينب» لمحمد حسين هيكل ومحمد تيمور ومحمود طاهر لاشين وعيسى عبيد وتوفيق الحكيم، وغيرها تولت ترجمته كاترينا بيبينتو.

المشروع يهدف لإثراء الحركة الثقافية

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تنشيط كلاسيكيات الأدب العربي وتقديم ترجمة يقوم بها أساتذة اللغة العربية بجامعات إيطاليا وكبار المستعربين، وسوف يتم توزيع الكتب المترجمة في مكتبات إيطاليا وأوربا، وهو ما يسهم في نشر تعريف القارىء في هذه البلاد بالأدب العربي والكتاب المصريين.

ترجمة «فجر القصة المصرية» ليحيى حقي

يؤرخ يحيى حقي في «فجر القصة المصرية» للفن القصصي المصري الحديث، حيث كتب عن رواية «زينب» لمحمد حسين هيكل ومحمد تيمور ومحمود طاهر لاشين وتوفيق الحكيم، وتولت ترجمته كاترينا بيبينتو، كما يجرى التجهيز أيضاً لترجمة وطباعة «ما تراه العيون» للكاتب محمد تيمور.

الجدير ذكره أن الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أعلنت منذ أيام عن ترجمة وطباعة، ترجمة رواية «الحرام» للدكتور يوسف إدريس، ترجمة نجلاء والي، وكتاب «في الشعر الجاهلي» لعميد الأدب العربي طه حسين وترجمته للإيطالية باولا فيفياني.