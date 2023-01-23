احتراق أتوبيس نقل عام على الطريق الدولي غرب الإسكندرية دون إصابات

شبت النيران في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالإسكندرية دون إصابات، وذلك أثناء سيره على الطريق الدولي الساحلي غرب الإسكندرية، ما تسبب في كثافة مرورية على الطريق، ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات لفتح الطريق، مع استدعاء الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

تفاصيل حريق أتوبيس الإسكندرية اليوم

بدأت الواقعة حين تلقت شرطة النجدة بلاغا باشتعال النيران في أتوبيس نقل عام بالإسكندرية، فيما حاول أصحاب السيارات السيطرة عليه بواسطة طفايات الحريق دون جدوى، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة الأولية تبين أن الأتوبيس ارتفعت حرارته وتعطل على الطريق، ثم اشتعلت النيران فيه بعدما خرج قائده منه، ما ساعد ذلك في عدم وقوع إصابات.

السيطرة على الحريق قبل امتداده للسيارات

وبحسب شهود العيان، فإن الواقعة حدثت مع غروب اليوم، حين تفاجأوا باندلاع النيران، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة عليه قبل امتداد النيران إلى السيارات المجاورة.