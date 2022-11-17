قوات الحماية المدنية تسيطر على حريقين نشبا في شقتين بالبحيرة «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة قبل قليل من السيطرة على حريقين نشبا داخل شقتين، بمدينة دمنهور، وجرى تحرير محضرين بالواقعتين، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد نشوب حريق محدود بشقة في الطابق السادس بالشارع الجديد بمدينة دمنهور، وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان حريق شقة الشارع الجديد

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق حيث جرى فصل المرافق عن المكان والسيطرة عليه، وأسفر الحريق عن تلف حجرة المعيشة، غرفة بها جهاز كمبيوتر، وحرر محضر بالواقعة.

اندلاع حريق في شقة بشارع جلال بدمنهور

فيما تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد اندلاع حريق آخر بشقة بالطابق الأول في شارع جلال بذات المركز، وتمت السيطرة عليه.

السيطرة على حريق الشقة السكنية

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم فصل المرافق عن المكان وفرض كردون أمني، وجاري السيطرة على الحريق، حيث أسفر عن تلف حجرة وسرير بالشقة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.