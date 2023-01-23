افتتاح معرض «أهلا رمضان» ببورسعيد غدا.. يضم 49 قسما للسلع الغذائية

تفقد محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، مساء اليوم الاثنين، الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض «أهلا رمضان» في بازار بورسعيد الجديد أمام سوق الأسماك الحضاري، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين، والذي من المقرر أن يُفتتح مساء الغد ويستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وجودة عالية وكميات كافية على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة 30 من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسما.

معرض أهلا رمضان في بورسعيد

وتقيم الغرفة التجارية ببورسعيد، معرض أهلا رمضان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

أسعار مخفضة يلمسها المواطنون

وشدد رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد على العارضين المشاركين بالمعرض، البيع بأسعار مخفضة بشكل ملموس للمواطنين وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي كافة احتياجات المواطنين، مؤكدا على أنه سيجري متابعة المعرض المستمرة من قبل غرفة العمليات واللجنة المشكلة للرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها.

المعرض للعام الثامن

وأشار أن المعرض يأتي للعام الثامن على التوالي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل مواطني بورسعيد، وأن الغرفة تحملت كافة تكاليف إقامة المعرض في مقابل قيام العارضين بعرض السلع بأسعار مخفضة بشكل ملموس للمواطنين مع الحفاظ على مستوى الجودة العالي.

ويقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار، كما يتواجد لأول مرة بالمعرض أحد منافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية.

ويوفر المعرض كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع، مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة وياميش رمضان والمجمدات والبقوليات والأرز والسكر والدقيق وفوانيس رمضان وألعاب الأطفال وحلوى رمضان والألبان ومنتجاتها والعطور والبخور والعصائر.