غرفة البحيرة: التوسع في تنظيم معارض «أهلا رمضان» بالمحافظة بتخفيضات 30%

افتتحت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة برئاسة فتحي مرسي، ثالث معارضها للسلع الغذائية، بمدينة أبو حمص، بحضور اللواء أحمد عباس، سكرتير عام محافظة البحيرة، وأسامة الصعيدي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، وعاطف فراج، نائب رئيس الغرفة، ودعاء قنديل، أمين صندوق غرفة البحيرة التجارية، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وقال فتحي مرسي، رئيس غرفة البحيرة التجارية، إن افتتاح معرض أبو حمص، يعد ثالث معارض الغرفة التجارية التي يتم افتتاحها بعد «كفر الدوار وحوش عيسى»، حيث يضم كبرى الشركات التي تقوم بعرض السلع الغذائية من «بقوليات وأرز ومكرونة ودقيق وسكر وزيت»، ومعلبات بكافة أنواعها ولحوم طازجة وسلع رمضانية، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25 و30%؜.

افتتاح معارض «أهلا رمضان»

وأضاف «مرسي»، في بيان للغرفة اليوم، أن افتتاح معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل موعدها المعتاد بأكثر من شهرين تيسيرا على المواطنين وتوفيرا للسلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، حيث تتحمل الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة تكاليف تجهيز المعارض وتوفير مساحات العرض دون تقاضي أي مقابل مادي من الشركات العارضة مقابل أن تقوم الأخيرة بتخفيض الأسعار.

من جانبه أكد أسامة الصعيدي، عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، استمرار التوسع في المعارض المختلفة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة: «إصرار الدولة المصرية على استمرار المعارض يأتي في ظل المتغيرات الدولية التي أثرت على الظروف الاقتصادية لكافة الدول، كما أثرت على الأمن الغذائي العالمي بشكل عام».

منافذ بيع تخفض من أسعار السلع

وأضاف أن الدولة لديها القدرة على طرح المزيد من السلع، لافتاً إلى أن عرض السلع من خلال المنافذ ومعارض أهلًا رمضان، يعمل على خفض أسعار السلع، وضبط الأسواق، ويقطع الطريق على بعض التجار ضعيفي النفوس في أي محاولة لرفع الأسعار.

وأوضح أن مضي الحكومة في تنظيم معارض «أهلًا رمضان»، هذا العام يؤكد أن الدولة تضع حماية الأمن الغذائي لمواطنيها على رأس أولوياتها، وتوفير مظلات تحمي المواطن من ارتفاع الأسعار.

وأشار «الصعيدي»، إلى أن مصر في قلب العالم، وتتأثر بالأزمة الاقتصادية شأنها شأن كل الدول، لافتًا إلى أن هناك دورا للدولة في حماية المواطن وتقليل الأعباء، كاشفا افتتاح المزيد من المعارض، حيث سيتم غدا افتتاح معرض آخر في مدينة إيتاي البارود، وبعد غد في مدينة دمنهور، على أن يتم افتتاح معارض أهلا رمضان في باقي مدن المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة.