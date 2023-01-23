افتتاح معرض «أهلا رمضان» في الحامول بكفر الشيخ.. تخفيضات تصل لـ30%

شهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ افتتاح المعرض الرابع ضمن معارض «أهلا رمضان» بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتبكير إقامة معارض «أهلا رمضان» هذا العام لتبدأ من يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتعمل جنبًا إلى جنب المنافذ المتنقلة.

توفير جميع السلع الغذائية للمواطنين

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن معرض أهلا رمضان بمدينة الحامول يوفر السلع الغذائية والمعلبات بأنواعها، وتتضمن «سكر وشاي وزيت طعام وسمن نباتي، وأرز، ومكرونة، وبقوليات، والياميش والمكسرات»، بالإضافة لقسم اللحوم البلدية والدواجن والأسماك، وقسم منتجات الألبان، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر والمشروبات، وقسم المنظفات الصناعية والعطور، وذلك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة الحامول

وكان محافظ كفر الشيخ كلف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بافتتاح معرض «أهلا رمضان»، بحضور حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية، وسط حضور كبير من المواطنين بمركز الحامول.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تم توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة تناسب مع كافة المواطنين، مؤكدا استمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن خطة المحافظة بغرض التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار ورفع الكاهل عن المواطنين بهدف شراء سلع غذائية مخفضة.