عاجل.. انخفاض جديد في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21، بقيمة 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، وعيار 21 سجّل نحو 1770 جنيهًا مقابل من 1775 جنيهًا للجرام صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2023 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1517 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1180 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14 ألفًا و160 جنيها دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1929 دولارا للأوقية.