قناة القاهرة الإخبارية: واشنطن أعلنت جاهزية فنلندا والسويد للانضمام للناتو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن واشنطن أعلنت أن فنلندا والسويد جاهزتان للانضمام للناتو.

التهديدات النووية الروسية وراء الانضمام

أكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، أن التهديدات النووية التي تلوح بها روسيا، وراء قرار بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي.

وأوضح هافيستو في وقت سابق بمقابلة مع وكالة أنباء كيودو اليابانية، على هامش اجتماع لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عقد خلال الأيام الماضية في لودز ببولندا، أن التدخل الروسي في أوكرانيا رفع مستويات التأهب الأمني في أوروبا، حيث كان الخطاب النووي الروسي بمثابة عامل رئيسي في حث فنلندا على التقدم بطلب الانضمام للناتو، مشيرا إلى أنه بعد التدخل الروسي، تغير الوضع الأمني في أوروبا.