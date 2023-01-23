«صحة كفر الشيخ» تعلن توفير مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي «B» مجانا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، توفير مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي «B» مجانًا، لمخالطي مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي، وتوفير المصل لكل طفل مولود من أم حاملة للفيروس، وذلك في كل الإدارات الصحية التابعة للمديرية.

شروط صرف مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي «B»

وذكر بيان صادر عن المديرية، أنه يتم صرف المصل بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بالمديرية لمخالطي مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي «B» طبقاً للشروط الآتية:

- التطعيم لكل مخالط متعايش مع المريض في نفس المنزل.

- إحضار صورة من نتيجة تحليل فيروس «B» وهو «Hbs Ag» الذي يثبت إصابة المريض بالمرض، أو شهادة طبية تثبت ذلك من مستشفى حكومي.

- إحضار صورة من نتيجة تحليل فيروس «B» وهو «Hbs Ag» لكل مخالط، وفي حالة كونه سلبي يتم التطعيم.

صرف المصل لكل طفل مولود من أم حاملة للفيروس

أما بالنسبة لصرف المصل لكل طفل مولود من أم حاملة للالتهاب الكبدي الفيروسي «B»، فإنه يشترط أن يتم إحضار صورة من نتيجة تحليل فيروس «B» وهو «Hbs Ag» الذي يثبت إصابة الأم بالمرض أو شهادة طبية تثبت ذلك من مستشفى حكومي.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، ومتابعة الدكتور محمد خيري الجمال، مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية.

ما هو التهاب الكبد الفيروسي «B»؟

ووفق ما ذكره الدكتور أحمد المعداوي، استشاري أمراض الباطنة والكبد بمركز بحوث الكبد بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، فإن التهاب الكبد الفيروسي «B» هو عدوى فيروسية تُصيب الكبد، ويمكن أن تُسبب أمراضاً حادة ومزمنة على حد سواء، لافتاً أن العدوى بالفيروس تنتقل في أغلب الأحيان من الأم إلى الطفل أثناء الولادة والوضع، ومن خلال ملامسة دم شخص مصاب بالعدوى أو سوائل جسمه الأخرى، بما في ذلك الحقن غير المأمونة أو التعرض لأدوات حادة في سياق الرعاية الصحية أو السياقات المجتمعية.

وأشار «المعداوي» إلى أهمية تلقي اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدي الفيروسي «B»، وخاصة للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بالفيروس، والأشخاص الذين يقومون بعمل جلسات غسيل كلوي، حيث أنه بعد تلقي اللقاح لا يُصاب الشخص بالتهاب الكبد «B» بعد الحصول على التطعيم، منوهاً أن اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدي «B» عادةً ما يُعطى على هيئة 3 أو 4 حقن على مدى 6 أشهر.