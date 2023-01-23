الإعلامي أحمد موسى: رجال القوات المسلحة والشرطة قدموا تضحيات لهزيمة الإرهاب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رجال القوات المسلحة والشرطة قدموا تضحيات لهزيمة الإرهاب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «أن الشرطة لديها تقنيات حديثة وكاميرات على أعلى مستوى، وكل حاجة متشافه».

تحديث منظومة وزارة الداخلية

وتابع موسى: «الشرطة لديها منظومة معينة تمكنها من الوصول لأي شخص في أي مكان»، معلقا: «أصبح هناك تحديث لمنظومة وزارة الداخلية».

ووجّه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للخونة، قائلا: «اللي بيخون بلده لازم يقلق.. عندنا أجهزة معلومات على أعلى مستوى».

لا يجب أن ننسى الماضي

وأكد أن هناك حملات كانت تنادي بحل الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية عقب 2011 لكي تهدم الدولة، مؤكدًا أنه يجب دعم الدولة ومؤسساتها المختلفة، كما أنه لا يجب أن ننسى الماضي وما حدث فيه.

وأشار موسى إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت تحمل في طياتها العديد من الرسائل التي تطمئن المواطنين بالقضاء على الإرهاب في سيناء بنسبة 100%.