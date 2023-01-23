أحمد موسى يستعرض نموذج محاكاة لجهود وزارة الداخلية في تلقى بلاغات الاستغاثة

عرّض الإعلامي أحمد موسى، نموذج محاكاة لجهود وزارة الداخلية في تتبع بلاغ استغاثة لأحد المواطنين، وكيفية التحرُك من أجل إنقاذ مجموعة من المواطنين احترق بهم مركب نيلي، من خلال غرفة عمليات تحوي أحدث النظم التكنولوجية.

وقال «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث، اليوم، عن ضبط كمية من شحنات المخدرات بقيمة 8 مليارات جنيه، وذلك على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ 71 بأكاديمية الشرطة.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية، مؤكدا أن كل ما يهم ضباط الداخلية هو تثبيت ركائز الأمن لخدمة الوطن والمواطنين، متابعًا حديثه عن رجل الشرطة: «ممكن يكون جمبك ومتعرفوش، تعرفه لو حصل حاجة لا قدر الله؛ لأن ده دوره، والإرهاب شن حملات لاستهداف رجال الداخلية، ولسه بيستهدفوها».

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: «قبل 2011 كانت حملات استهداف الداخلية من الداخل؛ كان فيه صحفيين للأسف بيستهدفوا الوزارة، وهناك أحد الصحفيين كان حبيب خيرت الشاطر، وكان يكتب مقالات عن الإخوان، بيزعلوا مني جدًا بالمناسبة لأني بفكرهم، وفي الوقت ده كنت بتصدى لهؤلاء بأسمائهم؛ كنت واقف مع بلدي وهما يدافعون عن الإخوان».

لم أغير حديثي منذ عام 1987

وأوضح أنه لم يغير حديثه أو موقفه أبدًا منذ عام 1987 ضد الإرهاب منذ بدأ العمل صحفيًا في جريدة الأهرام، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية استهدفت وزارة الداخلية من أجل فتح الباب أمام الإرهاب لدخول مصر.

وزارة الداخلية رجال لا تنام

وأشار إلى أن وزارة الداخلية رجال لا تنام؛ من أجل خدمة الوطن والمواطنين؛ عكس أولئك الذين يهاجمون الدولة دون أي داعي؛ مؤكدًا أنه كان من الضروري عرض بطولات الشرطة على المواطنين؛ لتوضيح كيف يواجهون الموت في سبيل الوطن والمواطن.