أحمد موسى: رجال الشرطة قدموا تضحيات كبيرة للحفاظ على استقرار الدولة

هنأ الإعلامي أحمد موسى، رجال الشرطة بعيدهم الـ71، موضحا أن الشرطة في 25 يناير 1952، تصدت للاحتلال البريطاني بشجاعة في الإسماعيلية، ومنذ هذا التاريخ ومصر تحتفل بعيد الشرطة وأصبح ذكرى خالدة نتذكرها كل عام.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجميع قيادات الشرطة ووزير الداخلية، وعدد من قيادات المجتمع، احتفلوا بعيد الشرطة الـ71، في رسالة قوية لأعداء الوطن.

تضحيات رجال الشرطة

وأوضح أن رجال الشرطة قدموا تضحيات كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، موضحًا أن الرئيس السيسي كرم أبطال رجال الشرطة خلال العيد الـ71، مشيرًا إلى أن احتفال الدولة بعيد الشرطة الـ71، كان مميزا ومختلفا، كما أن اليوم نتذكر تضحيات رجال الشرطة للعام الـ71.

وأشار أحمد موسى إلى أنه سيظل يدافع عن الوطن ورجال الشرطة والقوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة، كما أنه سيدافع عن الشعب والوطن، ودوره الدفاع عن الوطن، فالوطن باق والأشخاص زائلون.

الداخلية تعرضت لحملات إرهاب أسود قبل 2011

وأردف أحمد موسى أنه سيظل مدافعا عن رجال الشرطة لدورهم الوطني، كما أن وزارة الداخلية تعرضت لحملات إرهاب أسود قبل 2011، وكل من شاركوا في حملات الإرهاب الأسود ضد وزارة الداخلية خونة.

وأوضح أحمد موسى أن هناك بعض الأشخاص تعاونوا مع جماعات الإخوان الإرهابية من أجل ضرب ومحاربة الشرطة وأجهزتها المختلفة لهدم الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات كانت لديها أجندة تريد تنفيذها وهدفها هدم الدولة.

وأردف أن هناك حملات كانت تنادي بحل الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية عقب 2011 لكي تهدم الدولة، مؤكدًا أنه يجب دعم الدولة وكافة مؤسساتها المختلفة، كما أنه لا يجب أن ننسى الماضي وما حدث فيه.

وأشار موسى إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت تحمل داخل طياتها العديد من الرسائل التي تطمئن المواطنين بالقضاء على الإرهاب في سيناء بنسبة 100%.

ونوه بأن مصر تتعرض للإرهاب منذ أربعينيات القرن الماضي، والأشخاص الذين يهاجمون مصر لا يعرفون التضحيات التي قدمها رجال الشرطة، كما أن هؤلاء الأشخاص نائمون تحت الغطاء وينشرون معلومات خاطئة ومضللة.

ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية إلى صاحب الأفكار التي عرضت خلال الاحتفالية بعيد الشرطة الـ71، حيث تم الإعداد لها بشكل متقن واحترافي.

واختتم موسى أن كلام الرئيس السيسي أعطى دفعة هائلة لرجال الشرطة والقوات المسلحة، موضحًا أن أجهزة المعلومات وجهاز الأمن الوطني في مصر ساعد على استقرار الدولة، وهذا الأمر يسعد المصريين، ولكن الخونة لا يريدون أن يكون لدينا جهاز أمن قوي يحافظ على استقرار الدولة ويتصدى لجميع عملياتهم الإرهابية.