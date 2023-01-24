جامعة السلام تدرس وضع الشطرنج مادة دراسية للطلاب على غرار 30 دولة

ناقش مجلس جامعة السلام مصر، والمتواجدة، بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، مقترحا تقدم به أحد عمداء كليات الجامعة، عن إمكانية وضع الشطرنج مادة دراسية داخل كليات الجامعة، وذلك على غرار ما تفعله العديد من الدول الأوروبية، لما لها من أهمية على الذكاء وتنمية القدرات العقلية واتخاذ القرارات بأسلوب علمي ومنطقي.

قال الدكتور محمد محمود خلاف، عميد كلية العلاج الطبيعي، جامعة السلام مصر، إنه خلال مجلس الجامعة الماضي، تقدم بمقترح عن إمكانية وضع الشطرنج مادة دراسية في كليات الجامعة للطلاب، وأن هذا المقترح لاقى قبولا من رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح صدقة، وأعضاء مجلس الجامعة، وطلبوا وضع دراسة من أجل تقديمها إلى المجلس الأعلى للجامعات، وثم إمكانية وضع الشطرنج مادة دراسية للطلاب.

مواجهة الألعاب الإلكترونية

وأضاف لـ«الوطن» أن الشطرنج وسيلة رائعة لتعليم القدرة على التركيز والتخطيط والمثابرة والمنافسة العادلة وهناك كثير من الفوائد الأخرى لها التي دفعت مايزيد عن 30 دولة إلى وضع الشطرنج كأداة تعليمية في المدارس.

وأشار إلى أنه لم تحظَ لعبة رياضية ولا فنية ولا عقلية بكم الدراسات الذهنية والنفسية مثل التي حظيت بها لعبة الشطرنج، وهناك دراسات كثيرة توصي بأهمية تعليم الشطرنج للأطفال وذلك لمواجهة الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي التي تسبب ضعف إنتباه الأطفال.

مبادرة «شطرنجي في مدرستي»

وأوضح خلاف أن جامعة السلام مصر، تدعم وتتبني لعبة الشطرنج، حيث أقامت بطولة جامعة السلام الدولية للشطرنج، في منتصف شهر أغسطس الماضي، و شارك بها حوالي 300 طالب وطالبة مصريين ووافدين، كما شاركت مع منطقة الغربية للشطرنج في مبادرة ( شطرنجي في مدرستي) وتهدف المبادرة الى توزيع عدد من الشطرنجات مجاناً على مدارس محافظة الغربية آخر شهر فبراير القادم، و ستقوم جامعة السلام بإعداد مسابقة دولية للشطرنج يشارك بها عدد من مختلف الدول.

وأكد " عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة السلام مصر" ، انه يناشد الجميع بنشر ثقافة رياضة الشطرنج و أن تكون بديلاً عن الألعاب الإلكترونية التي تكون معظمها لها آثار سلبية على السلوك والنمو الذهني والعقلي لأطفالنا الذين هم أمل المستقبل.

فوائد لعبة الشطرنج

وعن فوائد لعبة الشطرنج، قال محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، أن هناك كثير من الفوائد التي توفرها لعبة الشطرنج، تعمل على تطوير القدرات الذهنية كسرعة الإدراك، القدرة على التفكير، الإبداع والذكاء العام، والقدرة على إتخاذ القرارات بأسلوب علمي ومنطقي، وتعلم تقنيات حل االمشكلات بأن يفكر ويعالج ويخطط وينفذ.القدرة على الهدوء تحت ضغط.

وأشار رئيس منطقة الغربية للشطرنج، إلى أن من فوائد لعبة الشطرنج أيضا، تعزيز التنمية الإجتماعية وتبني ثقافة الروح الرياضية، وتعلم صنع القرار، الى جانب التعلم من الأخطاء والفشل وهو أحد أهم دروس الحياة وذلك لتحسين الإستراتيجية في الألعاب المستقبلية.