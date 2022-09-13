كل ما تريد معرفته عن منح جامعة السلام في الغربية

تعد جامعة السلام، أول جامعة أهلية داخل محافظة الغربية، إذ صدر قرار جمهوري بإنشائها عام 2018 وتقع بنطاق مركز كفر الزيات، على طريق «طنطا - الإسكندرية» الزراعي.

6 كليات في جامعة السلام

تضم جامعة السلام في الغربية، 6 كليات بعضها تحت الإنشاء، وهي: التمريض، الهندسة، الفنون التطبيقية، الصيدلة، وأخرى فتحت أبوابها للطلاب، وهي: العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان.

منح دراسية في جامعة السلام

وأعلن مجلس أمناء جامعة السلام، أن هناك منح دراسية تصل إلى 15% على المصروفات الدراسية يستفاد منها، طلاب كلية طب الفم والأسنان الحاصلون على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية.

وتقرر تخصيص منح على المصروفات الدراسية بكلية طب الفم والأسنان جامعة السلام، بالنسبة إلى الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وفقا للمجموع، حيث تكون نسبة الخصم 15% للطلاب الحاصلين على الأقل من 84%، و25% للحاصلين على 84% - 87%، وتصل نسبة الخصم إلى 35% لكل من حصل على 87% فأكثر.

وحول منح طلاب مدارس المتفوقين STEM، للدراسة بكليتي طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي، فجاءت كالتالي:

وفيما يتعلق بالمنح المقدمة من جامعة السلام، للطلاب الراغبين للتحويل إلى كليتي طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي بالجامعة، فجاءت كالتالي: