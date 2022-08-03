منطقة الغربية للشطرنج تكرم «السباعي»: أحد أهم اللاعبين السابقين

كرمت منطقة الغربية للشطرنج، اللاعب الدولي السابق أحمد عاطف السباعي، من ذوي الهمم وذلك على جهوده السابقة وتميزه في لعبة الشطرنج، على مدار الـ30 عاما الماضية.

وقال محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، إن تكريم الرموز الكبيرة في رياضة الشطرنج، من أبناء المحافظة من قبل منطقة الغربية، يعد أقل تقديرا لهم ودورهم الكبير في حصد البطولات سواء المحلية أو الدولية أو القارية.

استعادة الغربية ريادتها في الشطرنج

وأوضح رئيس منطقة الغربية للشطرنج، أن اللاعب «السباعي» يعد أحد أهم وأشهر لاعبي الشطرنج خلال الـ50 سنة الماضية، وشارك في العديد من البطولات الدولية ومنعا بطولة طنطا الدولية في عهد المحافظ الأسبق ماهر الجندي، وحقق نتائج جيدة.

ومن جانبه طالب أحمد عاطف السباعي، من منطقة الغربية للشطرنج ضرورة العمل على إقامة بطولات دولية للشطرنج أسوة ببطولة طنطا الدولية التي تم تنفيذها في عهد المحافظ ماهر الجندي، على أرض طنطا، وشارك فيها لاعبين من مختلف دول العالم.

لاعبين دوليين للشطرنج أبناء المحافظة

موضحا أنه يعمل حاليا على الحصول على رخصة مدرب الشطرنج، من خلال الحصول على دروات تدريبية، مبديا استعداده لدعم منطقة الغربية للشطرنج، بخبراته، حرصا منه على استعادة محافظة الغربية للشطرنج ريادتها مرة أخرى، لافتاً إلى أن محافظة الغربية دائما ما تخرج لاعبين دوليين في الشطرنج، وعلى رأسهم البطل العالمي للشطرنج والجراند ماستر الدكتور باسم آمين ابن مدينة طنطا.

يذكر أن منطقة الغربية للشطرنج نظمت مؤخرا بطولة الغربية للشطرنج بمشاركة 200 لاعبا دوليا ومحليا، وتم منح الفائزين كوؤس البطولة، كما تم منح لاعبي منتخبات الشطرنج المصري الذين حصدوا 13 ميدالية في بطولة إفريقيا للشطرنج شهادات تقدير على جهودهم.