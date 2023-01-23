الرئيس التنفيذي لبنك الطعام: مصر بلد فريد.. و«بنلحق بعض في الأزمات»

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، إن مصر بلد فريد جدا، لأننا بـ«نلحق بعض في الأزمات، والمصريون في وقت الأزمات لا يقللون التبرعات، وإحنا متمرنين على اللي بيحصل ده من خلال أزمات أسوأ من هذه، وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث اضطرابات في الأسعار وإحنا بقالنا حوالى 17 سنة وأنا اشتغلت نصف حياتى في القطاع الخاص وهو اللى بيزق الاقتصاد كله».

سرحان: نحن نقدم رسالة

وأضاف «سرحان» في تصريحات تلفزيونية: «نحن كمجتمع مدني ليس هدفنا الربحية نحن نقدم رسالة وهذا هو الفارق بينا وبين القطاع الخاص، ونحن غيرنا الطريقة التي نعمل بها، والقطاع الخاص المصري هو قطاع فريد والقطاع الخاص المصري كل ما ينضغط الخير جواه بيزيد، أن بنك الطعام يتدخل في التقزم الناتج عن سوء التغذية»، مشيرا إلى أن 13% من الأطفال دون الخامسة لديهم تقزم بسبب سوء التغذية.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، أن حل التقزم بسبب سوء التغذية بسيط جدا، وهو التوعية، وأن بنك الطعام لا يعمل في أي مشروع إلا بعد تجربته على عينة صغيرة، كما يعمل على منح السيدات السلع والمنتجات التي لا تصرف على بطاقات التموين.

المرحلة الثالثة

وتابع: «وفي المرحلة الثالثة بندخل على المدارس، لأن الطفل لو مش بياكل كويس ولو مفيش جلوكوز بيوصل مخه بكميات معينة مش هيستفيد من التعليم ومش هيفهم اللى بيتم تدريسه، وبنعمل مطابخ مركزية وأمهات الأطفال هى اللى بتطبخ بنأكل 35 ألف طفل كل يوم في المدارس، ونعطى للطفل كل يوم وجبة مدرسية متكاملة وبقالنا 10 سنين بنطبق النموذج ده وفخورين بيه جدا، واختتم: أقول للمصريين تفاءلوا، مهما شوفتوا حواليكم هيعدي».