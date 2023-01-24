خريطة معارض «أهلا رمضان» الجديدة على مستوى المحافظات.. تخفيضات 30%

شهدت محافظات مصر افتتاح عدد جديد من معرض أهلا رمضان لتساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية، بتخفيضات تصل إلى 30%.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خريطة معارض أهلا رمضان الجديدة التي تم فتحها حديثا على مستوى المحافظات.

5 معارض جديدة في الإسكندرية

يجرى افتتاح 5 فروع جديدة من معارض أهلا رمضان في الإسكندرية تتمثل في الآتي: «21 شارع البيطاش الرئيسى بجوار عمر أفندى، و33 شارع محمد كريم بمنطقة بحري، وشارع سيدي مسعود بالعامرية، و13 شارع علي بن أبي طالب بمنطقة أبو قير، و17 شارع 40 متفرع من شارع جمال عبد الناصر في السيوف».

معرض أهلا رمضان في بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض «أهلًا رمضان» بمدينة بني سويف، المقام بجوار الصالون الأخضر، والذي يضم كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، واللحوم ومصنعات اللحوم والدجاج والخضروات وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه، حيث يشارك فى المعرض نحو 20 عارضاَ.

معرض أهلا رمضان في بورسعيد

يفتتح معرض أهلا رمضان في بازار بورسعيد الجديد أمام سوق الأسماك الحضاري، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين، والذي يستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وجودة عالية وكميات كافية.

معرض أهلا رمضان في البحيرة

افتتحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية والرمضانية المقام بمدينة ايتاي البارود بجوار كلية اللغة العربية، والذي يعد المعرض هو سادس معارض أهلاً رمضان بعد إفتتاح معارض شبراخيت وكفر الدوار وإدكو وحوش عيسي وأبو حمص.

معرض أهلا رمضان في كفر الشيخ

ضمت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، المعرض الرابع ضمن معارض «أهلا رمضان» بالمحافظة، والذي شهد ضخ معدلات كبرى من السلع الغذائية.