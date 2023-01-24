انخفاض سعر الذهب في مصر منذ بداية 2023.. وتوقعات بارتفاعه عالميا

حافظ سعر الذهب في محلات الصاغة على انخفاضه، بعدما تراجع 11 جنيها، منذ تعاملات مساء أمس الاثنين، حيث سجل الجرام عيار 24 الأكثر نقاءً 2023 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1770 جنيها.

بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم بسعر 1517 جنيها، وعيار 14 النحاسي بسعر 1180 جنيها، في حين بيع الجنيه الذهب «8 جرام عيار 21» بسعر 14.160 جنيه لأول مرة منذ 3 أسابيع، وسجلت الأوقية (31.1 جرام) سعر 14 ألفا و160 جنيها.

تراجع الذهب عالميا

عالمياً، استقر الذهب فوق 1930 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، مقتربا من أقوى مستوياته في تسعة أشهر وسط ضعف عام للدولار، حيث أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة والتعليقات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد نقدي أقل حدة في الأسابيع المقبلة.

أعلى مستوى للذهب

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1936.99 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (يناير - مارس 2023)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 2010.46 دولار في غضون 12 شهرًا.