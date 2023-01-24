جهود أمنية للعثور على أشلاء مسن قتل على يد صديقه في عابدين

تكثف الأجهزة الأمنية، جهودها للبحث عن باقي أشلاء مسن قتله صديقه في منطقة عابدين بسبب خلافات مالية.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عابدين، بلاغا بالعثور على أشلاء مسن داخل شقته في منطقة عابدين، وبالانتقال تبين العثور على أشلاء مسن يدعى «أشرف محمد أحمد» مواليد 1967، وجرى نقل الأشلاء إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها عن الواقعة وضبط المتهم، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على عقار المجني عليها.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، دخول صديق المجني عليه، وبعد قرابة 4 ساعات خرج من العقار ويحمل في يده حقيبة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم بأن ذهب للمجني عليه في شقته وتشاجر معه بسبب خلافات مالية، وسقط المجني عليه على رأسه ولفظ أنفاسه، ثم قام بتقطيع الجثة لسهولة التخلص منها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.