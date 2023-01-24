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فقمة ضخمة تثير الذعر في أستراليا.. زحفت إلى الشاطئ وحطمت نافذة مركز خدمة (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
09:37 ص | الثلاثاء 24 يناير 2023
الفقمة الضخمة أثناء خروجها من المياه

الفقمة الضخمة أثناء خروجها من المياه

تقدمت فقمة ضخمة أو ما تدعي «أسد البحر» إلى شاطئ شبة جزيرة مورنينجتون الأسترالية، حيث ظهرت فجأة وهي تتحرك نحو البر، وقامت بتحطيم النوافذ في واحدة من محطات الخدمة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إعادة الفقمة إلى المياه

وقال جلين شارب مدير العمليات في المنطقة، إنّه حاول إعادتها إلى الماء بواسطة مجداف، لكن الفقمة واصلت تقدمها باتجاه مركز الخدمة.

 وأضاف أنه بعد جهد كبير ومساعدات كثيرة، استطاع العمال إعادتها إلى المياه مرة أخرى، إذ أن المسافة التي تبعد فيها الفقمة عن الماء كانت 500 متر، واستغرق زحفها حوالي نصف ساعة.

وزن الفقمة نصف طن

وأشار مدير العمليات في المنطقة، إلى أنّ وزن الفقمة لا يقل عن نصف طن، وحجمها يعادل حجم البيانو الكبير، وتم تحذير الجمهور بالبقاء بعيدا عنها بمسافة 30 مترا على الأقل.        

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