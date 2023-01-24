فقمة ضخمة تثير الذعر في أستراليا.. زحفت إلى الشاطئ وحطمت نافذة مركز خدمة (فيديو)

تقدمت فقمة ضخمة أو ما تدعي «أسد البحر» إلى شاطئ شبة جزيرة مورنينجتون الأسترالية، حيث ظهرت فجأة وهي تتحرك نحو البر، وقامت بتحطيم النوافذ في واحدة من محطات الخدمة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

Just days after causing a commotion in Point Lonsdale, a Southern elephant seal has popped up again on the other side of Port Phillip Bay to explore the beach around Blairgowrie. #9News pic.twitter.com/PU0vjqav0d — 9News Melbourne (@9NewsMelb) January 23, 2023

إعادة الفقمة إلى المياه

وقال جلين شارب مدير العمليات في المنطقة، إنّه حاول إعادتها إلى الماء بواسطة مجداف، لكن الفقمة واصلت تقدمها باتجاه مركز الخدمة.

وأضاف أنه بعد جهد كبير ومساعدات كثيرة، استطاع العمال إعادتها إلى المياه مرة أخرى، إذ أن المسافة التي تبعد فيها الفقمة عن الماء كانت 500 متر، واستغرق زحفها حوالي نصف ساعة.

وزن الفقمة نصف طن

وأشار مدير العمليات في المنطقة، إلى أنّ وزن الفقمة لا يقل عن نصف طن، وحجمها يعادل حجم البيانو الكبير، وتم تحذير الجمهور بالبقاء بعيدا عنها بمسافة 30 مترا على الأقل.