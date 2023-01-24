وفاة رئيس جواتيمالا السابق ألفارو كولوم

أعلن مشرعون في جواتيمالا، وفاة رئيس البلاد السابق، ألفارو كولوم، عن عمر ناهز 71 عاما.

وذكرت شبكة «إيه. بي. سي. نيوز» الأمريكية، اليوم، أنّ رئيس جواتيمالا الحالي، أليخاندرو جياماتي، أعرب عن تعازيه لأسرة وأصدقاء كولوم عبر تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

رئيس البلاد الحالي يعرب عن تعازيه لأسرة وأصدقاء كولوم

وتولى كولوم رئاسة جواتيمالا من عام 2008 إلى عام 2012، كما كان زعيم الوحدة الوطنية الديمقراطية الاجتماعية للأمل.