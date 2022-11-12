هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر تضرب دولة جواتيمالا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، دولة جواتيمالا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 16 فبراير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، جواتيمالا، وقال «المعهد الوطني لعلم الزلازل» في ذلك الوقت في بيان، إن مركز الهزة وقع على بعد 54 كيلومترا من مدينة «ماساتينانجو» و84 كيلومترا من «اسكوينتلا».

وفي وقت لاحق، تبع الزلزال هزات بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أضرار في 3 طرق بـ جواتيمالا جراء زلزال ضرب المكسيك

وفي 2 فبراير 2019، ألحق زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب المكسيك، في ذلك الوقت، بـ3 طرق في جواتيمالا، فضلا عن إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح طفيفة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واوضح «المركز المكسيكي لرصد الزلازل»، في ذلك الوقت، إن مركز الهزة كان على بعد 37 كيلو متر جنوب غرب بلدة «سيوداد جيدالجو» بالقرب من الحدود مع جواتيمالا وعلى عمق حوالي 62 كيلومترا.

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