موكب رئيس جواتيمالا يتعرض لهجوم مسلح شمال غربي البلاد

تعرض موكب رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، إلى هجوم مسلح، في مقاطعة هويهويتينانجو الواقعة شمال غربي البلاد، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اعتقال الجيش المكسيكي 4 جواتيماليين على الأقل

ولم يصب جياماتي بأي أذى، فيما أصابت فرقة الحراسة العسكرية التابعة لرئيس البلاد أحد المهاجمين «مكسيكي الجنسية» يدعى كارلوس فيلاسكيز، يبلغ من العمر نحو 27 عامًا.

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن بعض المهاجمين فروا إلى المكسيك، فيما اعتقل الجيش المكسيكي، 4 جواتيماليين على الأقل.

دورية مشتركة بين جيش جواتيمالا والمكسيك عند نقطة حدودية

وكان جيش جواتيمالا يقوم بالاشتراك مع الجيش المكسيكي، بدورية عند نقطة حدودية تبعد 20 دقيقة عن قرية لا لاجونا في «جاكالتينانجو»، الوقاعة على حدود «نينتون» و«سانتا آنا هويستا».

وتنفذ الحكومتان الجواتيمالية والمكسيكية عمليات مشتركة، في المنطقة، التي تعمل فيها ليس فقط عصابات المخدرات المرتبطة بـ «لوس أوستاس»، و«كارتل خاليسكو الجيل الجديد».

وذكرت وسائل إعلام، إنه رغم أن المكتب الصحفي الرئاسي لم يبلغ عن الحادث، إلا أن مجموعة الصحفيين المرافقين لرئيس جواتيمالا، أكدت أن جياماتي بخير وأن مرتكبي الحادث غير معروفين، وقالت الصحفية بريندا لاريوس «نحن (الصحفيون المرافقون للرئيس) نبلي بلاءً حسنًا وذهبنا إلى النشاط الأول نحن في طريقنا للعودة إلى مدينة جواتيمالا».

ويوم الاثنين الماضي، زار رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، العاصمة الأوكرانية «كييف» للتعبير عن تضامنه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليصبح أول رئيس من أمريكا اللاتينية يقوم بزيارة البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وقال جياماتي، في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي، إن بلاده تقف متضامنة مع الشعب الأوكراني الذي قاوم بشجاعة، وأضاف رئيس جواتيمالا، إنه طالما فُقدت الأرواح البشرية، لا يمكن إسكات الأصوات.