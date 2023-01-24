«التنمية المحلية» تنظم ورشة للتوعية بأهمية النباتات الطبية والعطرية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عمل الدولة بخطى سريعة على تنمية الصعيد، ووضع هذا الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى متابعة ورشة العمل الخاصة بالتكتلات الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية التي نفذها برنامج التنمية المحلية، بصعيد مصر حيث يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

الاستخدام الآمن للمبيدات

ووفق بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، فشهدت محافظة المنيان تنظيم ورشة العمل بتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتستمر فعالياتها على مدار يومين، بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمحافظة، بحضور سعيد محمد رئيس مركز مطاي، حيث تناولت فعاليات الورشة التعريف بأهمية ورش العمل لزيادة التوعية لدى مزارعي النباتات الطبية والعطرية، بالإضافة لتنفيذ نشاط الاستخدام الآمن للمبيدات والتشبيك بشركات المبيدات، ومعرفة طرق مكافحة آفات المحاصيل الطبية والعطرية، والتغلب على مشكلات التغير المناخي، ورفع المناعة الذاتية للنباتات لمقاومة العديد من الحشرات وأيضا متابعة نمو النباتات في مراحل نموها المختلفة وكيفية استخدام المبيدات الآمنة حتى نحصل علي منتج صحي يسهل استهلاكه محليا ويكون مرغوب فيه دوليا.

بناء قدرات العاملين

ومن ناحية أخرى، تواصل وزارة التنمية المحلية تنفيذ استراتيجية بناء قدرات العاملين بالمحليات، وتنفيذ رؤية مصر2030 حيث تركز على إعداد و تطوير العنصر البشرى باعتباره محور أساسي في تنفيذها، حيث تابعت فعاليات الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، ويتضمن 4 دورات تدريبية، يستفيد منها 159 متدربا من جميع المحافظات، وتتضمن الدورات الجزء الثاني من دورة «إعداد قادة المستقبل» والذي يستمر على مدار ثلاثة أسابيع ، كما يتضمن الأسبوع التدريبي أيضا دورة تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية ولجان المتابعة في مجال القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني علي التوالي.