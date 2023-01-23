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ختام تدريب رؤساء القرى في قنا على مهارات التخطيط لبرامج التنمية المحلية

كتب:

رجب آدم
10:42 ص | الإثنين 23 يناير 2023
نائب محافظ قنا

نائب محافظ قنا

شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ختام تدريب مهارات التخطيط الاستراتيجي ومهارات الاتصال والعمل الجماعي لرؤساء القري ومديري المناطق الصناعية والذي تم عقده بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا، بحضور الدكتور محمد كمال مسئول بناء القدرات لوحدة التنفيذ المحلية لتنمية صعيد مصر ، ودكتور مصطفي حسين القائم علي التدريب .

 

وقال نائب محافظ قنا، أن التدريب يأتي ضمن خطة بناء القدرات ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والتي تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية وبنيتها الأساسية، والعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال التطوير المؤسسي، ونظم العمل، وتنمية القدرات المحلية.

وتابع تستهدف البرامج التدريبية التى يقوم بها إلى رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية وامتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل .

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