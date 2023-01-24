تسليم 6 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين في كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 6 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية «فيديو كونفرانس»، وحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسئول التعاقدات، وهيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الإلكترونية.

تسليم 6 عقود تقنين

وأوضح «نور الدين»، تسليم 6 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، منها عقدان بمركز دسوق، وعقدان بمركز بلطيم، وعقدان بمركز بيلا، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضاً التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة.

تسليم 864 عقداً

وأضاف «نور الدين»، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 864 عقداً، وأن قرارات التقنين تُعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد «نور الدين»، أنه يتم معالجة تراكمات سنوات ماضية وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام، وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأن الدولة في صف المواطن قبل كل شيء، لافتاً أنه يتم مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء جميع المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء كل الشروط القانونية.