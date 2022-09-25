تسليم 9 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 9 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسئول التعاقدات، وهيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الإلكترونية.

وأوضح المحافظ، في بيان، أنه تم تسليم 9 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، عبارة عن 3 عقود بمركز بلطيم، وعقدين بمركز سيدي سالم، وعقد بمركز مطوبس، وعقد بمركز دسوق، وعقد بمركز بيلا، وعقد بمركز الحامول، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضاً التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تسليم 827 عقدا للمواطنين

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 827 عقداً، وأن قرارات التقنين تُعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

التعامل بشفافية بملفات التقنين والتصالح

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي أنه يتم معالجة تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، لافتاً إلى أن الدولة في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية.