«تنظيم الاتصالات»: بيع أجهزة تقوية الشبكة عبر شركات المحمول قريبا

قال المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنّ شركات المحمول طلبت شحنات كبيرة من أجهزة تقوية الخدمة، وبالفعل دخل بعضها وجارى دخول الباقي، لافتا إلى أن سبب تأخيرها يعود إلى مشكلة سلاسل التوريد العالمية.

وكشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إتاحة بيع أجهزة تقوية الشبكات من خلال فروع الشركات مقدمة الخدمة، بعد منع بيع أجهزة تقوية الخدمة غير الشرعية على منصات التجارة الإلكترونية، لتأثيرها سلبا على الشبكة، مشيرا إلى أنّ الجهاز على علم بقيام الشركات بطلب هذه الأجهزة لإتاحتها للمواطنين، الذين يعانون من سوء الخدمات وشرائها من فروع الشركات.

مراعاة البعد الشرائي فى بيع هذه الأجهزة

وأشار إلى أنّه سيتم مراعاة البعد الشرائي في بيع هذه الأجهزة، وإتاحتها بأسعار مناسبة عن طريق التقسيط والتسهيل في السداد، مؤكدا أنّ كل جهاز تقوية خدمة يتم وضعه بشكل غير شرعي، يؤثر على ثلث الشبكة فى المنطقة المتواجد بها.

وأوضح «الجمل» أنّ الجهاز يجري قياسات لجودة الخدمات بشكل دائم، لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنه في حال وجود مشكلة في الخدمة بمكان معين يتم توجيه الشركة مقدمة الخدمة لتحسينها، وإذا لم تتحسن الخدمة يتم فرض مخالفات تكرار وتغريم الشركات، وفي هذه الحالة تكون الغرامة مضاعفة.

مقويات الإشارة غير الشرعية تؤثر على جودة الخدمات الصوتية

وأكد أنّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يشن حملات بشكل دائم لمواجهة مقويات الإشارة غير الشرعية، التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم و7 كم، مشيرا إلى أنّ شركات المحمول مقدمة الخدمة، ستوفر هذه الأجهزة داخل فروعها ويمكن للمواطن شرائها بشكل شرعي حتى لا يتعرضوا لغرامات وعقوبات وفقا لقانون الاتصالات الجديد.