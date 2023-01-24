«تنظيم الاتصالات»: القضاء على قوائم انتظار الحصول على التليفون الأرضي قريبا

كشف المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن خطة الجهاز للقضاء على قوائم انتظار الحصول على التليفون الأرضي، مؤكدا أن هناك توجيهات لإنهاء قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تقدمت للحصول على الترددات في الحيز الترددي 1800 ميجا هيرتز، كما أنه سيجرى طرح مزايدة في حالة تقدم اكثر من مشغل للحصول على هذه الحزمة من الترددات.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قيمة السعر وموعد الطرح سيتم تحديدها بعد البت في موعد الاخلاء، لافتا إلى أن حزمة الترددات هي 5 ميجا هرتز وقد تصل إلى 10 ميجا هيرتز، في حالة تقدم أكتر من شركة للحصول على الترددات، حيث كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت حصولها على ترددات جديدة من الجهاز القومي لتنظم الاتصالات.

خطط لتعديل أسعار الخدمات في السوق المصري

وتابع «الجمل»، أنه طيلة الـ7 سنوات الماضية ومنذ 2016، تتقدم دائما شركات المحمول بخطط لتعديل أسعار الخدمات في السوق المصري، وأن عملية تعديل الأسعار ليست شق تجاري فقط ولكن لها بعد اجتماعي وبعد اقتصادي، وأشار إلى أن تعديل الأسعار، يتوقف على حالة السوق يسمح أو لا يسمح، بالإضافة إلى أن تعديل الأسعار وحركتها هو من صميم عمل الجهاز وبالتالي هو محل نقاش مع الشركات بشكل مستمر.

واعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في فبراير 2022، تخصيص ترددات جديدة لشركة «أورانج» مصر بعرض 30 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار أمريكي وذلك لاستخدامها في تقديم خدمات التليفون المحمول داخل جمهورية مصر العربية، وقد وقعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة، على اتفاقية ملحق لترخيص خدمات المحمول الصادر للشركة ليتيح لها استخدام الترددات الجديدة.