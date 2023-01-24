رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«المتحدة» تنعى الكاتب الصحفي علام عبدالغفار رئيس قسم المحافظات بـ«اليوم السابع»

كتب:

الوطن
10:05 ص | الثلاثاء 24 يناير 2023
الكاتب الصحفي علام عبدالغفار - رئيس قسم المحافظات بجريدة اليوم السابع

الكاتب الصحفي علام عبدالغفار - رئيس قسم المحافظات بجريدة اليوم السابع

تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى، الزميل والكاتب الصحفي علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات بجريدة اليوم السابع.

وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، داعية الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

اقرأ المزيد:

مبادرات «المتحدة للخدمات الإعلامية».. أخلاقنا الجميلة أولا

الإعلام الرياضي.. الحيادية كما يجب أن تكون في قنوات المتحدة

الخارجية اللبنانية تدعو لـ«معالجة فورية» لأزمة التصويت بالأمم المتحدة

ناقد فني: «المتحدة» حرصت على تنوع الأعمال الدرامية هذا العام
بقلم الوطن