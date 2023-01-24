«المتحدة» تنعى الكاتب الصحفي علام عبدالغفار رئيس قسم المحافظات بـ«اليوم السابع»

تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى، الزميل والكاتب الصحفي علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات بجريدة اليوم السابع.

وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، داعية الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.