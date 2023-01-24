جدول مواعيد مباريات اليوم في الجولة الـ15 من منافسات الدوري، يضمّ 4 مواجهات بين فرق الصف الأول في جدول الدوري، وهي «الأهلي، وفيوتشر، وبيراميدز، والزمالك»، حيث تبدأ المباريات في تمام الساعة 2.45 عصرا، وتنهي التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتشهد منافسات اليوم، لقاء فيوتشر ضد المصري، وغزل المحلة ضد الزمالك، والأهلي ضد البنك الأهلي، وسموحة ضد بيراميدز، وترصد السطور التالية، جدول مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

- فيوتشر ضد المصري: 2.45 عصرا.

- غزل المحلة ضد الزمالك: 5 مساءً.

- الأهلي ضد البنك الأهلي: 7 مساءً.

- سموحة ضد بيراميدز: 7 مساء.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري اليوم

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس، مباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023، حصريا من خلال تردداتها على القمر الصناعي نايل سات، من خلال استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الرياضة والنقاد.

جدول ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الأسبوع الـ14 كما يلي.

1- الأهلي 34 نقطة

2- فيوتشر 30 نقطة

3- بيراميدز 27 نقطة

4- الزمالك 26 نقطة

5- المقاولون العرب 24 نقطة

6- الاتحاد السكندري 22 نقطة

7- غزل المحلة 22 نقطة

8- المصري البورسعيدي 19 نقطة

9- أسوان 17 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة

11- سموحة 16 نقطة

12- طلائع الجيش 14 نقطة

13- فاركو 13 نقطة

14- الداخلية 13 نقطة

15- البنك الأهلي 12 نقطة

16- حرس الحدود 11 نقطة

17- إنبي 10 نقاط

18- الإسماعيلي 8 نقاط