مواعيد مباريات اليوم في الدوري الممتاز.. 3 مواجهات آخرها في السابعة مساء

3 منافسات مختلفة تشهدها الجولة الـ14 من الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023، حيث يلتقي اليوم فريق المقاولون العرب ضد أسوان، والبنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري، وبيراميدز ضد فاركو، وتبدأ مباريات اليوم من الساعة 2.45 عصرا وحتى التاسعة مساء.

وفي السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم في الأسبوع الـ14، لمحبي كرة القدم، كما يلي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الممتاز

- المقاولون ضد أسوان: الساعة 2.45 عصرا.

- البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري: الساعة 5 مساءً.

- بيراميدز ضد فاركو: الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات غدا الجمعة

- المصري ضد غزل المحلة: الساعة 5 مساءً

- سيراميكا ضد سموحة: الساعة 7 مساءً.

موعد مبارة القمة 125

وحدد اتحاد الكرة المصري، السبت المقبل موعدا للقمة رقم 125 بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، وذلك فى تمام الساعة 7 مساء على ارض ستاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباريات الدورى

بشكل حصري تنقل قناة أون تايم سبورتس، جميع مباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023، من خلال استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الرياضة والنقاد.

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات أمس الأربعاء، كما يلي.

1- الأهلي - 31 نقطة

2- فيوتشر - 30 نقطة

3- الزمالك - 26 نقطة

4- بيراميدز - 24 نقطة

5- المقاولون العرب - 21 نقطة

6- غزل المحلة - 21 نقطة

7- الاتحاد السكندري - 19 نقطة

8- المصري - 18 نقطة

9- أسوان - 17 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا - 16 نقطة

11- طلائع الجيش - 14 نقطة

12- فاركو - 13 نقطة

13-سموحة - 13 نقطة

14- الدخلية - 13 نقطة

15- البنك الاهلي - 12 نقاط

16- حرس الحدود - 11 نقاط

17- إنبي - 10 نقاط

18- الإسماعيلي - 8 نقاط