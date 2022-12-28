موعيد مباريات اليوم في الأسبوع العاشر من عمر الدوري الممتاز

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الأسبوع العاشر من عمر الدوري الممتاز، بداية من الساعة 2.45 عصر حتى الـ9 مساء؛ إذ يواجه فريق إنبي نظيره الداخلية، وطلائع الجيش ضد حرس الحدود، ويلعب فاركو أمام فيوتشر، والأهلي مع سيراميكا كليوباترا.

مباريات اليوم الأربعاء 28 -12-2022

تشهد مباريات الدوري الممتاز اليوم مواجهات بين 8 فريق، تسعى كل منها للحصول على النقاط الثلاث، لتحسين ترتيبها فى جدول الدوري.

- إنبي يواجه الداخلية: الساعة 2.45 عصر، وتقام المبارة على ملعب بتروسبورت.

- طلائع الجيش يواجه حرس الحدود: الساعة 5 مساءً، على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

- فاركو ضد فيوتشر: الساعة 5 مساءً، على ستاد الإسكندرية.

- سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي: الساعة 7 مساءً، على ستاد القاهرة .

موعيد مباريات غدا الخميس 29 -12-2022

- المصري البورسعيدي يواجه أسوان: الساعة 5 مساءً، على ستاد السويس.

- الزمالك ضد الإسماعيلي: الساعة 7 مساءً، على ستاد القاهرة.

مواعيد مباريات الجمعة 30 -12-2022

- سموحة ضد غزل المحلة: الساعة 5 مساءً، على ستاد الإسكندرية.

- البنك الأهلي ضد المقاولون العرب: الساعة 7 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

جدول ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد بداية الأسبوع العاشر، وفوز بيراميدز أمس على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل لا شيء، كالتالي:

1- الأهلي برصيد 23 نقطة.

2- الزمالك برصيد 21 نقطة.

3- بيراميدز، برصيد 20 نقطة.

4- فيوتشر برصيد 19 نقطة.

5- الاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة.

6- غزل المحلة، برصيد 17 نقطة.

7- المقاولون العرب، برصيد 12 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا، برصيد 11 نقطة.

9- المصري البورسعيدي، برصيد 11 نقطة.

10- طلائع الجيش، برصيد 11 نقطة.

11- أسوان، برصيد 9 نقاط.

12- فاركو، برصيد 8 نقاط.

13- سموحة، برصيد 8 نقاط.

14- الداخلية، برصيد 7 نقاط.

15- الإسماعيلي، برصيد 6 نقاط.

16- البنك الأهلي، برصيد 6 نقاط.

17- إنبي، برصيد 6 نقاط.

18- حرس الحدود، برصيد 6 نقاط.