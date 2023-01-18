مواعيد مباريات اليوم من الجولة الـ14 للدوري.. 3 منافسات في صراع الـ«3 نقاط»

تتواصل مباريات الأسبوع الرابع عشر من عمر الدوري الممتاز، اليوم، بداية من الساعة 2.45 عصرا حتى الساعة التاسعة مساء، حيث يواجه فريق فيوتشر نظيره إنبي، وطلائع الجيش ضد الإسماعيلي، ويلعب حرس الحدود أمام الداخلية.

مواعيد مباريات اليوم من الدوري الممتاز

وتشهد منافسات اليوم في الدوري المصري، 3 منافسات ضمن الأسبوع الـ14 من عمر الدوري، وهي كما يلي.

- حرس الحدود ضد الداخلية: الساعة 2.45 عصرا.

- طلائع الجيش ضد الإسماعيلي: الساعة 5 مساءً.

- إنبي ضد فيوتشر: الساعة 7 مساءً .

مواعيد مباريات الغد

- المقاولون العرب ضد أسوان: الساعة 2.45 عصرا.

- البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري: الساعة 5 مساءً.

- بيراميدز ضد فاركو: الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات الجمعة

- المصري البورسعيدي ضد غزل المحلة: الساعة 5 مساءً.

- سيراميكا ضد سموحة: الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات السبت

- الزمالك ضد الأهلي: الساعة 7 مساءً.

القناة الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس، حصريا جميع مباريات الدوري، من خلال استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الرياضة والنقاد.

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الأسبوع الـ13 كالتالي:

1- الأهلي - 31 نقطة

2- فيوتشر - 27 نقطة

3- الزمالك - 26 نقطة

4- بيراميدز - 24 نقطة

5- غزل المحلة - 21 نقطة

6- الاتحاد السكندري - 19 نقطة

7- المقاولون العرب - 18 نقطة

8- المصري - 18 نقطة

9- أسوان - 16 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا - 15 نقطة

11- سموحة - 13 نقطة

12- طلائع الجيش - 13 نقطة

13- فاركو - 12 نقطة

14- البنك الأهلي - 12 نقطة

15- الداخلية - 10 نقاط

16- حرس الحدود - 10 نقاط

17- إنبي - 10 نقاط

18- الإسماعيلي - 7 نقاط