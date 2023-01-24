المؤسسة الإسلامية للتنمية: 4.5 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر

كرّم المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، طارق فؤاد الفيومي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إنماء للتمويل التابعة بعد مساهمتها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 4,5 مليار جنيه مصري.

وبحسب بيان «المؤسسة»، فإن شركة «إنماء» تأسست عام 2015 بالشراكة بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك الاستثمار العربي وشركة أيادي للاستثمار والتنمية بغرض تقديم خدمات التمويل بنظام الإجارة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتمتلك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نحو 47.14 % من أسهم الشركة.

قصص نجاح شركة إنماء للتمويل

وقال «سنبل»: «إن المؤسسة تعتز بقصص نجاح شركة إنماء للتمويل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ساهمت على مدار 7 سنوات في توفير فرص عمل للشباب المصري فى عدة مجالات متنوعة»، مؤكدًا أن المؤسسة ستواصل جهودها لتنمية القطاع الخاص وتمكين الشباب والمرأة.

من جانبه، استعرض طارق الفيومي، في كلمته جهود شركة إنماء للتمويل منذ بدء اعمالها عام 2016 برأس مال بلغ 40 مليون، وتم زيادته تدريجيًا حتى بلغ حالياً 194 مليونًا، كما تم خلال عام 2021 إضافة نشاط تمويلي جديد للشركة يركز على التمويل قصير الأجل من خلال إجراء عمليات التخصيم.

تمويلات بالسوق المصري

وأوضح أنه خلال هذه الفترة، قدمت الشركة تمويلات بالسوق المحلي بلغت نحو 4,5 مليار جنيه مصري لكافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، وجهت منها نسبة 33% لمشروعات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت توفير فرص عمل لما يقرب من 3000 مواطن.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، مع الاتجاه نحو منطقة الصعيد للمشاركة في التوجه العام للدولة نحو الاهتمام بتنمية صعيد مصر، كما أنها تسعى نحو تفعيل برنامج تمويل التخصيم الدولي المرتبط بعمليات التصدير، والذي سوف يكون له تأثير إيجابي نحو تنشيط قطاع التصدير.