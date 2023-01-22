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اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: مصر بها 87 منطقة صناعية

كتب:

محمد عزالدين
07:37 م | الأحد 22 يناير 2023
المهندس علاء السقطي

المهندس علاء السقطي

كشف المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الصناعة هي الأصل في الإنتاج، لأنها تزود القيمة المضافة للأشياء.

مناطق صناعية مؤهلة لجذب الاستثمار

وتابع «السقطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل على بناء مناطق صناعية مؤهلة لجذب الاستثمار.

وأكد رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الطاقة أول خطوة مطلوبة لبدء الاستثمار، وهي أول ما يسأل المستثمر عن توافرها وأسعارها.

87 منطقة صناعية في مصر

وأشار إلى أن التجارة والاستيراد أسهل ولكنه سيكون صعبًا وأغلى في المستقبل، ولذا لا بد من الإنتاج المحلي، موضحا أن هناك 87 منطقة صناعية في مصر جميعها وصلت لها الطرق والطاقة.

وأوضح المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن سعر الطاقة في مصر هو ثلث سعرها في الخارج، ما يعد محفزا وجاذبا للاستثمار.

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