أستاذ اقتصاد يوضح أهمية مدينة دمياط للأثاث.. فرص عمل وتقليل تكلفة النقل

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إنّ قطاع الأثاث أحد أهم الصناعات، ويمثل نسبة تتجاوز الـ16% من الناتج الإجمالي، الذي يضخه القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن مدينة دمياط تتميز بصناعة الأثاث وجودته وتصميماته المتنوعة، التي لاقت قبول للداخل المصري والأسواق الخارجية، لذلك تمثل دمياط نافذة للأثاث المصري، متابعًا أن الأثاث من القطاعات عالية القيمة المضافة.

«البهواشي»: مصر اتجهت لإنشاء مدن صناعية متكاملة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة على فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية اتجهت لإنشاء مدن صناعية متكاملة، لجعل كل المدخلات في مكان واحد، موضحًا أن الغرض من إنشاء مدينة الأثاث داخل دمياط، هو ضم مدخلات الصناعة بالكامل في مكان واحد، فعلى سبيل المثال تكون ورشة النجارة بجوار المخارط والعدات وغيرهم من مستلزمات تلك الصناعة.

أهداف ضم مدخلات الصناعة بالكامل في مكان واحد

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن ضم مدخلات الصناعة بالكامل في مكان واحد، مثل إقامة مدينة الأثاث هدفه إتاحة فرص العمل، إلى جانب تقليل تكلفة النقل، وعدم إهدار الكثير من الوقت، فضلا عن كونها فرصة لتوجيه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمستثمر الصغير، لتصنيع المدخلات المستوردة داخل مصر، إلى جانب عمل خريطة استثمارية مصغرة لقطاع الأثاث، وبالتالي خلق قيمة مضافة من اللا شئ.