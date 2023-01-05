خريطة تنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد.. بينها «الأثاث والتلى»

وصلت معدلات التنفيذ في التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر بالمرحلة الأولى بمحافظتي سوهاج وقنا، إلى 50% وهي: «تكتل الفرقة 62%، تكتل التلى 50%، تكتل الأثاث 44% وتكتل العسل الأسود 57%».

إذ جرى الانتهاء من مراحل التخطيط ووضع الخطط للتكتلات الاقتصادية للمرحلة الثانية، والبدء في تنفيذها بمحافظات الصعيد.

تكتلات محافظات الصعيد

محافظة قنا: تكتل النباتات الطبية والعطرية، وتكتل صناعة الفخار.

محافظة سوهاج: تكتل البصل وصناعة النسيج.

محافظة أسيوط: تكتل الزمان وتكتل النباتات الطبية والعطرية.

محافظة المنيا: تكتل صناعة العسل الأسود، وتكتل النباتات الطبية والعطرية.

6 تكتلات اقتصادية بتراثنا

وشاركت 6 تكتلات أقتصادية في الدورة الرابعة بـ«معرض تراثنا» من محافظتي سوهاج وقنا وهي: «تكتلات الفركة، الخزف، الفخار، التلى، الأثاث ونسيج أخميم»، بإجمالي 55 عارضًا بمجمل مساحة عرض 240 مترًا مربعًا، ومشاركة أعضاء تكتل العسل الأسود كعارضين بمعرض «فود أفريكا 2022» الذي يعد معرض الأغذية والمشروبات الأول في أفريقيا، ومشاركة 40 عضوًا من تكتل الأثاث بمحافظة سوهاج في معرض «كايرو وود شو».

نسب ترفيق المناطق الصناعية

كما ارتفعت نسب ترفيق المناطق الصناعية، من 48% حتى 67% في منطقة كلاحين فقط، ومن 46% إلى 60,4% في منطقة الهو، ومن 25,4% إلى 33% في غرب طهطا، ومن 25% إلى 27% في منطقة غرب جرجا.