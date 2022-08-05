«مصر تستطيع» داخل مصنع «بنايات» من ألياف الكتان.. «فيديو»

أجرى برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، جولة داخل مصنع لتصنيع بنايات من ألياف الكتان في ألمانيا.

وكشفت الدكتورة هناء ضاحي، أستاذة العمارة المستدامة ومؤسسة مركز تكنولوجيا المواد الرقمية بجامعة شتوتجارت الألمانية، أن فريق العمل يتكون من 8 أفراد، منهم 6 أفراد يجرون الدكتوراة، و2 منهم مساعدين.

مجسم من قش الأرز

وشرحت أحد المجسمات المصغرة التي جرى تنفيذها في 2018، قائلة إن هذا المجسم مضاهي للحقيقة بمسطح 10 متر بينما الارتفاع ما بين 3.5 لـ4 أمتار، وكان متواجد على ارتفاعين الفارق بينهما متر ونصف، لافتة أنه يشبه فكرة «الميكانو» لكن منشأ هيكي كامل، وعبارة عن قش وسُمك رفيع للغاية من الأخشاب لا تتجاوز 2 مللي أو 3 مللي.

وتابعت: «المنشأ مرفوع على أجزاء خشبية متقاطعة، والجزء العلوي مكون من 370 جزء، ولكي يتم تركيب هذه الأجزاء في الفراغ كان لابد من وجود متخصصين من وحدات المساحة بهدف التدقيق، وهذه مسألة صعبة».

ملح البحر بديل للصمغ

كما شرحت عن مجسم بدائي مصنوع من ملح البحر، قائلة: «عبارة عن فايبرز رفيعة جدا وبالملح خلاهم يمسكوا ببعض، ودة بديل للصمغ والبلاستيك، الملح هو اللي ماسك بالمنشأ دة».

وكشفت عن كرسي مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد من ألياف نباتية من مخلفات الأخشاب أو تقطيع الأخشاب أو من المخلفات الزراعية مثل القش، لافتة أن وزن الكرسي خفيف للغاية.