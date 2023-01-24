أستاذ بجامعة الزقازيق: التغيرات المناخية تؤثر على نوع الغذاء وجودته

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن قضايا المناخ تؤثر بشكل مباشر على الزراعة والغذاء، لأنها مرتبطة بكميات الأمطار التي تسقط وسرعات الرياح التي تهب، إلى جانب ارتباطها بدرجات حرارة محددة لنوعية ثمار محددة، وبالتالي فإن التغيرات عن المستويات المعتادة تؤثر مباشرة على نوع الغذاء وجودته.

التكنولوجيا الحديثة أهم آليات مواجهة التغيرات المناخية

وأضاف «قطب»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لابد من وجود تقدم تكنولوجي حديث وابتكار لأليات ونوعيات جديدة من البذور لمواجهة التغيرات المناخية، إذ أنه لا يمكن وقف تلك التغيرات خلال عام أو اثنين أو مائة، لأن الظروف الاقتصادية والسياسية تتدخل كعوامل مؤثرة في تحديد درجة حرارة الأرض، مشيرًا إلى أن مواجهة التغير المناخي يحتاج لتمويل مالي كبير.

لا يمكن التحكم في التغيرات المناخية

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن محصول الأرز يحتاج لكميات عديدة من الأمطار، وهناك بعض الدول تعاني من ندرة الأمطار والمياه، وبالتالي فإنها تحتاج لنوعيات جديدة من محصول الأرز تستهلك كميات أقل من المياه، موضحًا أنه لا يمكن الحد من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ووقف الموجات الحرارية المتلاحقة فيه، كما أن هناك أنواع جديدة من المحاصيل تحتاج لدرجات حرارة محددة، لذلك كان لابد من تكيف هذه المناطق الزراعية واستخدام وسائل أخرى مع إستحداث مناطق زراعة جديدة.