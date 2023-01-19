«القومي للبحوث»: البشر سبب 50% من مشكلات التغيرات المناخية

قالت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بقسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن الإنسان سبب نصف المشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية لأننا نسير عكس الطبيعة، مشيرة إلى أن المخ البشري حساس للغاية ويأخذ القرارات والتوجهات العامة للإنسان، والأساس المؤثر عليه هو نمط الحياة الخطأ سواء من ناحية النوم أو الأكل أو التعرض للأجهزة الإلكترونية كالهواتف المحمولة والكمبيوتر وغيرها من السلوكيات السلبية.

مؤثرات كثيرة على المخ لا نستطيع التحكم فيها

وأضافت «كاظم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك مؤثرات كثيرة على المخ لا نستطيع التحكم فيها كارتفاع درجة حرارة الأرض والإشعاعات وتلوث المياه والغذاء والتي أدت إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض النفسية والعصبية والعقلية إلى جانب الأمراض التي تصيب المخ وغيرهم.

النوم أكثر الأمور التي تساعد على تحسين وظائف المخ

وأشارت أستاذ التغذية الطبية بقسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إلى أن النوم أكثر الأمور التي تساعد على تحسن وظائف المخ، محذرة من خطورة النوم في أوقات متأخرة وسط الضوضاء وعدم الاكتفاء منه، إذ أن هناك عدد كبير من الدراسات المتعلقة بالنوم على مستوى على مستوى العالم تشير إلى كم هائل من المشكلات التي تنتج عن السلوكيات الخاطئة للإنسان أثناء النوم.

وتابعت، أن التغذية السلمية تؤثر بالإيجاب على صحة المخ البشري، موجهة المواطنين بضرورة تناول أكل بالمنزل والابتعاد عن الواجبات السريعة قدر المستطاع، إذ أنه يوجد اختيارات في الطعام لا ترتبط بالحالة المادية نهائيًا، فالفول والعدس والخضروات وغيره أكثر أهمية من تناول الطعام الجاهز الذي يحتوي على ملوثات كثيرة.