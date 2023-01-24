ناقد رياضي: نأمل في ابتعاد منتخب كرة اليد عن السويد صاحب الأرض والجمهور

قال علاء السيد، ناقد رياضي، خبير كرة اليد، إن كرة اليد المصرية حققت إنجازا كبيرا من خلال التأهل إلى دور الـ8، 7 مرات من أصل 7 بطولات عالم في حوالي 20 سنة، مؤكدا أنه رقم لا يتكرر في ألعاب كثيرة: «منتخبنا تأهل إلى دور الـ8 قبل الخسارة من الدنمارك، لكننا كنا نأمل الابتعاد عن منتخب السويد صاحب الأرض والجمهور، أقول إن القرعة ظلمتنا ووضعتنا في مجموعة مريحة بعض الشيء، وهو ما جعل رتم الفريق ليس بنفس قوة ما قدمه في الأولمبياد».

المنتخب تأثر كثيرا بغياب أحمد الأحمر قائد الفريق

وأضاف «السيد» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ المنتخب تأثر كثيرا بغياب أحمد الأحمر، قائد الفريق؛ إذ يلعب دورا كبيرا في تماسك الفريق والتواصل، بالإضافة إلى إصابة يحي خالد، أفضل ظهير أيمن في الأولمبياد الماضية، مع غياب عصام الطيار، وعودة أحمد هشام دودو من إصابة الرباط الصليبي.

المنتخب الأول لكرة اليد في مصر عبارة عن خليط بين أجيال مختلفة

وأردف خبير كرة اليد، أن المنتخب الأول لكرة اليد في مصر عبارة عن خليط بين أجيال مختلفة، أغلبهم لعب في منتخب الشباب الذي تأهل إلى المربع الذهبي، مشيرًا إلى انّ هذا الأمر يمنح مدرب الفريق فرصة كبيرة في توسيع قاعدة اللاعبين الذين يعتمد عليهم.

وأشار إلى أن كريم هنداوي لعب دورا كبيرًا في تألق منتخبنا الوطني في بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها السويد وبولندا، لكنه لم يكن موفقا في مباراة الأمس ضد منتخب الدنمارك، التي خسرها بفارق 5 أهداف، لذلك كان باروندو موفقا في قرار تبديله مبكرا من المباراة، أما حُميد حارس المرمى البديل فقد لعب مباراة رائعة للغاية، موضحا/ «الدنمارك أفضل على الورق، لكننا لدينا شباب واعد ونتمنى أن يحققوا ميدالية لمنتخبنا في هذه البطولة، ولدينا ثقة في الفوز على السويد؛ إذ فزنا على السويد في المباراة الأخيرة التي جمعتنا بالأولمبياد 27-22».

وتابع الخبير في كرة اليد: «سبق لنا الفوز على السويد في مباريات رسمية، لكننا لم نفز على الدنمارك في مباريات رسمية، المستويات متقاربة مع السويد، ونتمنى أن يدخل اللاعبون في الأجواء، حتى الآن لدينا لاعبون لم يقدموا أفضل ما لديهم في البطولة مثل حسن قداح وأحمد هشام دودو، حيث لم يتم توظيفهما بالشكل الامثل الذي يفيد الفريق».