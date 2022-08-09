محترفو كرة اليد.. سفراء الرياضة المصرية في أوروبا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «محترفو كرة اليد.. سفراء الرياضة المصرية في أوروبا»، مؤكدا أن كرة القدم ليست بمفردها التي تضم سفراء مصريين في أوروبا، لكن هناك كرة اليد التي فيها نجوم بارزة في سماء الاحتراف الأوروبي.

أهم محترفي كرة اليد المصريين

الموهوب المتألق يحيى خالد

استعرض التقرير، عددا من أسماء اللاعبين البارزين، في مقدمتهم يحيى خالد نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، الذي أصقل موهبته بالاحتراف في المجر، إذ يقدم أداءً متميزا وقويا، واستطاع الوصول مع فريقه إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة.

حسن قداح الهداف الصاعد

يعد حسن قداح، من أهم محترفي كرة اليد في مصر، المحترف في بولندا وصيف دوري أبطال أوروبا، إذ لعب في صفوف منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة العالم لكرة اليد عام 2019، وتم تتويجه بلقب أفضل هداف في البطولة، وشارك مع الفراعنة الكبار في بطولة العالم لكرة اليد التي نظمتها مصر 2021، ودورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

محمد سند النجم المحبوب

تضم القائمة محمد سند، لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف نيم الفرنسي، الذي سبق أن حصل على جائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي، فهو لاعب مميز واستثنائي في لعبة كرة اليد، واستطاع حفر اسمه من ذهب في قلوب المصريين، بعد المستويات القوية التي قدمها مع الفراعنة، ومساهماته في تسجيل الأهداف بمختلف البطولات التي شارك فيها.