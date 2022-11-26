تصعيد طالبات كفر الشيخ الأزهرية الفائزات ببطولة كرة اليد للمشاركة بالتصفيات النهائية

كرّم الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ منتخب طالبات المنطقة لبطولة كرة اليد عن المرحلة الثانوية «فتيات»، لتحفيزهن قبل السفر لمعسكر بيت شباب الأزهر بسموحة، للمشاركة بالتصفيات النهائية بالبطولة على مستوى مناطق الجمهورية والمقامة خلال الفترة من السبت 26 نوفمبر وحتى الاثنين 28 من نفس الشهر.

تصعيد طالبات كفر الشيخ الأزهرية الفائزات ببطولة كرة اليد

وجاءت فعاليات اللقاء بمقر مكتب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، صباح اليوم السبت، بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي بالمنطقة، ولمياء فوزي، موجه أول التربية الرياضية، ومشرفة الفريق.

يُمثل منتخب المنطقة لبطولة كرة اليد الطالبات الفائزات بالبطولة علي مستوي معاهد وإدارت المنطقة، والمقرر سفرهن اليوم للمشاركة بالتصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية.

وهن كلٌ من الطالبات «سلمى عزت محمد، بمعهد فتيات قلين الثانوي، وفاطمة حمدي الزاهي، بمعهد فتيات الحامول الثانوي، وولاء علي زكريا، بمعهد فتيات الحامول الثانوي، وهنا محمد السيد، بمعهد فتيات الحامول الثانوي، ومنة إبراهيم عبدالفتاح، بمعهد فتيات صروة الثانوي، ورحمة ماهر عبد الله، بمعهد فتيات الحامول الثانوي، وحبيبة عبد الله عبد المجيد، بمعهد فتيات صروة الثانوي، ووصال أحمد محمد أحمد، بمعهد فتيات السالمية الثانوي، ومنة الله عادل عبد المنعم، بمعهد فتيات السالمية الثانوي».

الاستعداد بأعلى درجات التركيز للحصول على المراكز الرياضية

ومن جانبه أوصى رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، الطالبات المشاركات بالبطولة؛ بضرورة الاستعداد بأعلى درجات التركيز للحصول على المراكز الرياضية المتقدمة بالبطولة، وتشريف المنطقة بمحافل الألقاب الرياضية.

ويقوم بالإشراف العام على هذه المسابقات حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، تحت متابعة زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ويقوم بالتجهيز لإعداد منتخب طلاب المنطقة كلُ من محمد محسن أبو اليزيد، موجه عام التربية الرياضية بالمنطقة، ولمياء فوزي، موجه أول التربية الرياضية بالمنطقة، ويرافق الفريق خلال تواجده بالمعسكر ولاء أحمد سمير، مندوب المنطقة لمرافقة الطالبات، وهناء السيد محمد عصر، مشرفة الفريق.