وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفدًا عراقيًا رفيع المستوى لبحث التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية، جبار ثجيل الحيدري، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع ورئاسة مجلس الوزراء العراقية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء، رحّب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالضيوف، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات بين مصر والعراق، حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال توريد متطلبات الجانب العراقي من المنتجات العسكرية.

ولفت إلى وجود رغبة متبادلة في إقامة شراكات صناعية مثمرة في مجالات عدة، فضلًا عن وجود سلسلة من اللقاءات والتنسيقات التي جمعت بين مسؤولي الجانبين خلال الفترة الماضية التي تأتي في ضوء وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية إلى الأمام في شتى المجالات وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى حرص الوزارة على توجيه الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوافرة بالجهات التابعة لتلبية احتياجات الجانب العراقي الشقيق، وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع المستخدمة، ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي الدعوة لمشاركة الشركات العراقية في معرض EDEX المقبل، المقرر إقامته نهاية العام الحالي.

بدوره، أكد الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية، جبار ثجيل الحيدري، تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية بشركات الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة.

وأضاف أنّ ممثلي وزارة الدفاع العراقية لمسوا تطورًا كبيرا في إمكانيات التصنيع العسكري بشركات الإنتاج الحربي المصرية، والذي اتضح جليًا خلال زيارة الفريق الركن جمعة عناد سعدون، وزير الدفاع العراقي، ووفد مرافق، إلى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) خلال العام الماضي.

من جانب آخر، أعرب الحيدري، عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، مثمنًا دور مصر الرائد والفاعل في المنطقة والذي يمثل عمقًا استراتيجيًا للأمة العربية ككل، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ اللقاء شهد التأكيد أنّ وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقات التعاون القائمة مع الجانب العراقي وتسعى لتطويرها لآفاق أكثر رحابة.

وأوضح أنّه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف الملفات وموضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك التي تم مناقشتها بهدف توحيد الرؤى الخاصة بها كما تم الاتفاق على قيام الوفد العراقي بزيارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) خلال الأسبوع الجاري للاطلاع على الإمكانيات والقدرات المتوافرة بهما على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون المستقبلي بين الجانبين بشكل أكثر عمقاً بما يعزز علاقات التعاون المثمرة التي تجمع بين الجانبين.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس ممدوح بدوي المشرف على القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي والمهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) والمهندس طارق عزت رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصصة (مصنع 300 الحربي) والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما حضر اللقاء من الجانب العراقي كل من الفريق الركن سمير عبد الكريم جاسم أمين السر الأقدم لوزارة الدفاعرئاسة أركان الجيش و فلاح فارس حسن دائرة المستشار العسكري لدولة رئيس مجلس الوزراء العراقي واللواء الركن علي حسين علي محمود مدير مديرية المشاة واللواء باسم عودة لطيف مكتب الأمين العام و طلال حسين جارو معاون مدير عام التسليح والتجهيز.