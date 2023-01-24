وصول جثمان الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي لمسجد الرحمن الرحيم

وصل جثمان الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، إلى مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم؛ من أجل تشييع جنازته، وحرص عدد من كبار الصحفيين على المشاركة في تشييع جنازة الكاتب الراحل، على رأسهم عدد من قيادات ونواب حزب الوفد.

وفاة الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي

كان الكاتب الصحفي الراحل سيد عبد العاطي، قد وافته المنية أمس الاثنين، بعد رحلة طويلة مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة.

نقابة الصحفيين تنعى الفقيد

نعى الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي، عدد من زملائه ومحبيه ومن زاملوه في مهنة الصحافة، خاصة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بكلمات الرثاء لرحيل الكاتب والذي تميز بخلقه الرفيع وإتقانه لعمله، كما أصدرت نقابة الصحفيين بيانا تنعى فيه الفقيد.