أكدت الكاتبة الصحفية هالة الشقيري زوجة الراحل الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي، رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد، إنهم في انتظار وصول شقيقه من النمسا لإتمام إجراءات الجنازة والدفن غدا بمقابر الأسرة بالفيوم.

موعد ومكان جنازة الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي

وأشارت الكاتبة الصحفية هالة الشقيري فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الجنازة ستكون غدا بعد صلاة الظهر أو العصر، بحسب وصول شقيقه من النمسا، وأوضحت أن زوجها الكاتب الصحفي الراحل سيد عبد العاطي عانى كثيرا فى رحلته الأخيرة مع المرض، قائلة: «فقدت أعز أنسان في حياتي وقولت له قبل الوفاة بساعات داخل المستشفي: متسيبنيش وتمشي».

وشهدت الجروبات الخاصة بجريدة وحزب الوفد رثاءً شديدًا من أصدقاء وزملاء رحلة العمل مع الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي، والذين وصفوه بالخلوق المتميز، وحرص منهم الكثير على زيارته بالمستسفى فى الشهور الأخيرة من مرضه.

حزب الوفد ينعى الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي

ونعى حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، الزميل الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي والذى وافته المنيه منذ ساعات .

وكان «عبدالعاطي» دخل في صراع مع المرض، حيث مكث على جهاز التنفس الصناعي مدة قاربت من 3 أشهر، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتحمل الدولة جميع نفقات العلاج له فور معرفة رئيس الجمهورية بالحالة الصحية الحرجة التي مرّ بها.

ويعد الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي من أبرز الصحفيين المتخصصين فى كتابة التحقيقات الصحفية، حيث بدأ عمله الصحفي فى صحيفة الأحرار فى الثمانيينات، ثم انتقل إلى العمل فى جريدة الوفد منذ تأسيسها عام 1984.

ونجح الكاتب الصحفي على مدار سنوات عمله فى تخريج دفعات من الصحفيين المتخصصين فى مجال كتابة التحقيقات الصحفية والتى كان لها أثرها الكبير فى ذلك الوقت.