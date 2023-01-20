جريدة الشروق تقتنص المركز الأول في مسابقة التغطية الخارجية بنقابة الصحفيين

نجحت الشقيقة جريدة الشروق في اقتناص المركز الأول لجوائز نقابة الصحفيين في فرع التغطية الخارجية، إذ قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة سمر إبراهيم عن الموضوع المنشور بعنوان «داخل معسكرات النازحين في دارفور ضحايا الحرب في انتظار حلم السلام»، والذي نٌشر في يونيو 2021 عن معسكرات النازحين واللاجئين في دارفو.

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت عن الفائزين بجوائز الصحافة المصرية، وشهادات التقدير التي منحتها لجان التحكيم للصحفيين في مختلف فنون العمل الصحفي.

جوائز النقابة في مختلف فنون العمل الصحفي

وتقدم النقابة جوائز في فروع الإخراج والكاركاتير والتحقيق الصحفي والحملات الصحفية والحوار الصحفي، والتغطية الخارجية والصحافة الاقتصادية، والصحافة الرياضية، والصحافة الثقافية والصحافة الفنية والتصوير الصحفي، وصحافة الفيديو، وجائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة، وجائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي، وجائزة محمد عيسى الشرقاوي في التغطية الخارجية، وجائزة سمير عبدالقادر في الصحافة الاقتصادية، وجائزة حسين عبدالرازق في الصحافة الاستقصائية، وجائزة مصطفى شردي في المقال السياسي، وجائزة منير كنعان للإبداع الفني، وجائزة صبري غنيم في القصة الإنسانية، بالإضافة إلى جائزة صحافة المرأة وجائزة صحافة البيئة.