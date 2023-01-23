نقابة الصحفيين تنعى الكاتب سيد عبد العاطي: تفانى في أداء رسالته

نعت نقابة الصحفيين، نقيبًا ومجلسًا، الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي، رئيس تحرير صحيفة الوفد السابق، الذي وافته المنية في ساعة مُبكرة من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

«الصحفيين»: سيد عبد العاطي تميز بإتقان فن المغامرة الصحفية

وقال بيان للنقابة: «كان الراحل، رحمه الله، مثالًا للصحفي المتفاني في عمله، المُخلص لمهنته ورسالتها السامية، فقد تميز منذ خطواته الأولى في بلاط صاحبة الجلالة بإتقان فن المغامرة الصحفية، والتحقيقات المهنية الاحترافية».

وتقدم نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ومجلس النقابة، بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، ولذويه ومحبيه، والأسرة الصحفية بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.